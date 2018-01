Bokk Gis-Gis sur l’attaque de Niaguis : « C’est un acte d’une brutalité inouïe que nous condamnons »

Suite aux événements malheureux survenus en Casamance, le comite directeur et l’ensemble des membres et sympathisants de la Convergence Démocratique Bokk GIS-GIS expriment leur profonde tristesse et s’inclinent pieusement devant ces compatriotes de Casamance affreusement tués par des balles assassines d'hommes non encore identifiés.



Le Bokk GIS-GIS tient à condamner avec fermeté cet acte d'une brutalité inouïe qui remet en cause le problème de la stabilité en région de Casamance.



En cette douloureuse circonstance, la CD Bokk GIS-GIS adresse ses condoléances émues aux populations de Casamance et particulièrement aux familles des personnes disparues.



Le comite directeur renouvelle enfin toute sa détermination ainsi que de celle des membres Bokk GIS-GIS à poursuivre les efforts pour permettre de faire un bond qualitatif vers la solution du problème afin de projeter les populations de Casamance vers un avenir commun de paix et de développement.







Le comite directeur