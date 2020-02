Bocuse d’Or Sénégal : ‘’Je sais que, inch’Allah, je vais gagner le concours’’ Mbaye Sambe, chef cuisinier)

De taille élancé, Mbaye Sambe est en lui-même confiant de sortir victorieux du Concours national de gastronomie. Des joutes organisées par l’Académie Bocuse d’Or Sénégal pour déterminer qui de ses collègues chefs cuisiniers va représenter le Sénégal au championnat africain de la gastronomie prévu au mois de juin prochain à Marrakech (Maroc).



Sous-Chef cuisinier à l’hôtel Radisson Blu Sénégal, il est candidat à ce concours prestigieux organisé, pour la première fois en Afrique subsaharienne. Avec pour bagage 19 ans de carrière dans ce métier qu’il dit exercer depuis 2001 au Club Med des Almadies, chef Sambe, fils de chef cuisinier, a suivi les pas de son papa. Pour sa formation, il a été en France où après un court séjour, il est revenu en 2008. Et il a été recruté au Radisson Blu Dakar comme commis de cuisine. Ayant accumulé beaucoup d’expérience, il s’est montré très confiant.



Rencontré à quelques jours de la sélection nationale du Bocuse d’Or Sénégal, il a manifesté sa détermination ferme. ‘’J’ai toujours aimé les concours gastronomiques. Je suivais cela dans les télés. Je m’étais engagé à participer un jour à ce genre de concours. Et lorsque j’ai vu l’annonce, j’en ai parlé à mon chef qui m’a donné le feu vert’’, a-t-il confié. Et depuis lors, il dit s’entraîner après s’être inscrit dans la course. ‘’On est prêt pour le concours de la gastronomie (national Bocuse d’Or Sénégal). Mon objectif est de gagner le concours, d’aller à Marrakech (championnat africain au Maroc) et ensuite à Lyon (France, pour le championnat du monde). J’ai beaucoup travaillé et je sais que, s’il plaît au Bon Dieu, je vais gagner le concours et le ramener ici au Radisson. On va fêter ça, cela est sûr !’’, promet-il.