Bocuse D'or Sénégal 2020 : Cette volonté présidentielle relevée par le ministre Abdoulaye Diop.

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a marqué de sa présence, le lancement de la Sélection nationale de la pâtisserie. Une rencontre qui se tient, au King Fahd Palace Hôtel, ce vendredi 28 février sous l’initiative de l’Académie Bocuse D'or Sénégal.



Face à la presse, à l’issue de la visite de stand qu’il a effectuée, le ministre s’est dit fier de compter ces nombreux acteurs de la haute pâtisserie venus du monde entier dans le but de promouvoir et valoriser les produits sénégalais. Il a encouragé, par ailleurs, les chefs pâtissiers sénégalais, partie prenante de ce concours d'une telle envergure. Et a exhorté la jeunesse à plus s'impliquer dans ce domaine fructueux, à long terme, qui commence à être très prisé.



Le ministre Abdoulaye Diop de manifester la satisfaction qu'il a, de voir se matérialiser l'une des volontés du président Macky Sall. Une volonté qui porte sur l'intégration de tous les axes culturels et l'ouverture du Sénégal sur le podium de l'art culinaire au niveau international. Il a salué, également, le dynamisme de la jeunesse sénégalaise dans la formation culinaire, des étudiants en cuisine et hôtellerie prétendant à être les grands chefs de demain.



Selon lui, l'avancée des structures sénégalaises en matière d'alimentation, à savoir les chocolateries à court comme à long terme dépend de ce genre de projet révolutionnaire. Projet visant à propulser le professionnalisme et à faire valoir les jeunes talents sénégalais...