Bocar Sy (Président APBEF) : "Le Sénégal est un pays qui a un taux de bancarisation assez faible"

Le Sénégal est un pays qui a un taux de bancarisation assez faible, si l'on en croit le président de l’Association des professionnels des banques et établissements financiers (APBEF) du Sénégal. Selon le Directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal (Bhs), les nouvelles dispositions Bâle I, Bâle II et Bâle III sont destinées à professionnaliser et à assainir le travail des banques.