Bocar Ly Bennoo Mbour : « l’équation la plus difficile à résoudre pour Macky pendant ce quinquennat sera…ma conviction pour la Mairie de Mbour»

Aujourd’hui que vous avez procédé au bilan de votre campagne électorale, quelle analyse faites-vous des résultats de la présidentielle du 24 février dernier ?



Sous la direction du Président Ousmane Tanor Dieng et du ministre Oumar Youm, coordinateur de l’APR dans le département de Mbour et en présence de tous les responsables politiques de la coalition BBY, nous avons tiré les enseignements de l’élection présidentielle du 24 février 2019.



Nous sommes très satisfaits du bilan. Notre coalition est sortie largement victorieuse de ces joutes avec 132.202 voix en étant le troisième département pourvoyeur de voix après Dakar et Pikine pour le Président Macky Sall.



La victoire est nette pour notre candidat qui a eu un score de 62,59% pour un taux de participation de 68,17% et une majorité absolue dans chacune des 16 communes du département.



Nous avons fait le job et nous en sommes très fiers.



Pour ma part, je considère que c’est avant tout une victoire de Macky Sall et de Tanor Dieng.



Les Mbourois ont surtout voté parce qu’ils sont satisfaits du bilan du Président, mais aussi grâce à l’engagement de Tanor Dieng à ses cotés.



Je remercie particulièrement le Président Ousmane Tanor Dieng pour son don de soi et sa loyauté dans le compagnonnage avec le Président Macky Sall.







Pendant la campagne électorale, beaucoup de jeunes Mbourois engagés dans certaines associations ont soutenu que le Président Macky Sall n’a rien fait à Mbour durant son septennat et ont battu campagne contre celui-ci. Que comptez-vous faire pour rectifier le tir ?



Effectivement, quelques voix se sont levées ici et là provenant de certains jeunes activistes Mbourois pour appeler la population à voter contre Macky. Mais malgré cela, la victoire a été claire et nette. Cependant, nous entendons bien ces voix et il faudra en tenir compte dans le futur.

Ces contestataires ne sont pas plus soucieux que nous du devenir et des besoins de Mbour. Le Président a beaucoup fait pour le pays durant ces sept ans et cela bénéficie aussi aux Mbourois de la commune et du département.

Je peux citer plusieurs de ses réalisations, mais je m’en limiterai à quelques-uns qui impactent fortement Mbour. C’est la finalisation du nouvel aéroport avec toutes ses infrastructures annexes, notamment les axes autoroutiers qui arrivent à Mbour, les zones économiques spéciales de Diass et Sandiara, et aussi les projets Promovilles, Pacasen et ceux de la Sapco en cours de réalisation qui vont permettre la création de beaucoup d’emplois et le renforcement du secteur touristique. Ce sont là des dizaines de milliards que Macky Sall a consentis pour le développement de Mbour.

Nous allons continuer à nous battre à côté de ces jeunes pour une plus grande prise en charge des besoins surtout pour la modernisation de la ville de Mbour. Nous allons faire le plaidoyer auprès du Président pour qu’il y ait un programme spécial pour la ville, car elle le mérite après tout ce qu’elle a apporté au Président depuis 2012, mais aussi surtout pour ce qu’elle représente dans l’économie nationale.



Justement, qu’est-ce que les Mbourois peuvent attendre du prochain mandat de Macky Sall ?



Je pense que les prochaines années seront meilleures. D’abord avec l’augmentation exponentielle du budget national, des financements acquis dans le cadre du PSE phase 2 et surtout de l’avènement de l’ère du pétrole et du gaz; le Président aura beaucoup plus de moyens d’action.



Mbour constitue un point d’ancrage fort dans le triangle de développement Diamniadio-Thiès-Mbour qui structure la politique d’aménagement du territoire initiée par le président de la République depuis 2012. Il ne peut en être autrement dans la mesure où Mbour est un passage obligé pour aller vers l’intérieur du pays et a un potentiel qui porte l’économie du pays, à savoir la pêche et le tourisme. Et cela le Président le sait et il va œuvrer à libérer et développer ce potentiel.



Par ailleurs, la commune de Mbour ne manquera pas de bénéficier du programme zéro bidonville et zéro déchets annoncé et qui va être réalisé lors de ce deuxième mandat par le Président mais aussi des financements de la Der.



En outre, nous solliciterons de lui un traitement spécial à la Commune de Mbour. Ce que veulent les Mbourois c’est d’abord des routes intérieures, un éclairage public complet, l’électrification et l’adduction d’eau des quartiers périphériques et surtout, Mbour doit être une ville propre puisque c’est la capitale du tourisme sénégalais. Elle doit être une vitrine du pays pour aider à la promotion de la destination Sénégal.



Pensez-vous que votre coalition survivra aux élections locales de décembre 2019 ?



Ce ne sera pas chose facile, mais ça dépendra essentiellement de deux choses. D’abord du compagnonnage au sommet. Si entre Macky, Tanor, Moustapha Niasse et autres, l’union sacrée reste maintenue dans le Benno Bokk Yakaar, il ne devrait pas y avoir de soucis majeurs. Mais il y a d’autres dimensions plus difficiles à gérer, notamment celle qui concerne la détermination des têtes de liste de la coalition. À titre d’exemple, à Mbour, le statu quo ne pourra pas être possible.



Le même risque existe d’ailleurs au sein de notre parti à Mbour. Sur cette question, le Président qui va arbitrer devra s’y prendre très tôt afin de mettre ses militants en ordre de bataille avec des chefs identifiés à temps pour qu’ils puissent se préparer, car le temps est compté.



L’équation la plus difficile à résoudre pour Macky pendant ce quinquennat sera d’organiser ses troupes pour la conquête des communes. Si les décisions claires et justes ne sont pas prises à temps, non seulement BBY risque d’exploser, mais l’APR pourrait en sortir affaiblie ?

C’est un grand défi à relever pour le Président Macky Sall, mais les militants et responsables devront lui faciliter la tâche en prenant de la hauteur compte tenu des enjeux.



Êtes-vous candidat pour la mairie de Mbour ?



Ma conviction est que ce qui importe vraiment, c’est de trouver les meilleurs profils capables non seulement de gagner, mais également de conduire efficacement et avec succès les politiques publiques au niveau local. Celui qui portera nos couleurs et notre étendard devra être un homme de consensus et d’expérience, il devra être le meilleur d’entre nous, à l’image du Président Macky Sall, qui est le meilleur de sa génération. Nous verrons, lucidement, à l’arrivée qui réunira ces qualités pour aller à la conquête de la Commune de Mbour.