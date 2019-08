Blocage des négociations du projet de convention des transports d’hydrocarbures : La SNTPGS exige une finalisation du projet.

Suite à la signature de la convention collective de la branche pétrole et gaz vendredi dernier, le Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal-FC (SNTPGS-FC) a tenu une conférence de presse, ce mardi 6 Août à Dakar. L’objectif de cette rencontre était d’alerter l’opinion publique sur le blocage du projet de convention collective des transports d’hydrocarbures, la violation permanente des dispositions les plus élémentaires du code du travail et le non respect des pactes et accords conclus en vigueur dans le sous-secteur.

Selon, le secrétaire général de la SNTPGS, Sara Konaré face à ces violations, le syndicat et la Cnts/FC invite le patronat du sous-secteur à prendre plus de responsabilités pour le respect des dispositions légales et réglementaires. À ce titre, les membres du SNTPGS-FC exigent la reprise des négociations et la cessation immédiate des violations répétées.