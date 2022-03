Blocage de ses indemnités de départ : La société Dakar Dem Dikk condamnée à verser 90 millions à Me Moussa Diop.

Suite et pas fin du contentieux qui oppose la direction générale de Dakar Dem Dikk à son ancien directeur général, Me Moussa Diop, qui a été limogé de la tête de la société par le président Macky Sall. En effet, le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a ordonné à la société de verser l’intégralité de ses indemnités de départ.



« Le 02 septembre 2020, le Président de la République Macky Sall m'a limogée de mes fonctions de Directeur Général de la Société Dakar Dem Dikk en réaction à ma position contre un 3ème mandat et ordonnait le blocage de mes indemnités conventionnelles de départ arrêtées depuis 2014 par contrat. Le 05 janvier 2021, la justice sénégalaise m'autorise à saisir les comptes bancaires de la société en référé, saisie qui sera levée à la demande de la société qui a introduit une requête au fond.



Par décision du 23 mars 2022, la justice vient, à nouveau, de me donner raison en condamnant Dakar Dem Dikk et son actuel directeur général aux ordres à me payer l'intégralité des 90 millions qui me restaient dus », réagit l’ancien directeur général contacté par Dakaractu.



Pour Me Moussa Diop, cette décision de justice vient prouver à suffisance que son limogeage est lié à une question d’ordre politique et non à des questions de malversation financière. « Je n’ai pas été limogé pour mauvaise gestion ou malversation financière ou quoi que ce soit. Mais parce que je me suis prononcé sur un 3èmemandat qui n’est pas conforme à la constitution et on m’a limogé. J’ai remercié le chef de l’État et ça devrait se limiter là. Mais des instructions étaient données à la nouvelle direction pour me bloquer mes indemnités de départ alors qu’ils avaient commencé à me payer. Il n’y a aucune décision de justice qui autorise l’État du Sénégal à bloquer mes indemnités, mais juste des histoires politico-politiciennes. C’est une décision de justice et je continue de faire confiance en la justice »…