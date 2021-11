Blinken en Afrique Subsaharienne : Le Secrétaire d'État qui entame sa tournée par le Kenya, est attendu samedi au Sénégal.

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a entamé hier lundi, une tournée africaine qui comprend le Kenya, le Nigeria et le Sénégal.



Cette tournée est la première visite officielle de Blinken en Afrique subsaharienne.



Le département d'État a déclaré dans un communiqué que Blinken œuvrera à renforcer la coopération entre les États-Unis et l'Afrique sur des priorités mondiales communes, notamment la fin de la pandémie de Covid-19, la lutte contre la crise climatique, la revitalisation de la démocratie et la promotion de la paix et de la sécurité.



Le communiqué ajoute que la visite « confirme la profondeur des relations entre Washington et les partenaires africains ».



Le secrétaire américain commence sa tournée par une visite au Kenya d'abord, pour rencontrer le président Uhuru Kenyatta et la secrétaire du Cabinet aux Affaires étrangères, l'ambassadrice Raychelle Omamo.



Rappelons que Blinken se rendra ensuite au Nigeria et au Sénégal, où sa tournée devrait se terminer samedi prochain.



Selon le communiqué, le ministre des Affaires étrangères discutera, au cours de sa tournée africaine, des moyens d'aborder les développements de la sécurité régionale en Éthiopie, en Somalie, au Soudan ainsi que d'autres questions.



Une tournée qui semble arriver à point nommé au moment où le Sénégal s’implique dans toutes les questions liées à la sécurité notamment à la veille des élections locales.