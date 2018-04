Blaise Matuidi supporter du… Sénégal

Blaise Matuidi, de passage sur le plateau de Talents d'Afrique, a confié à Warra Charlotte Gomis, ce que lui évoque un retour aux sources.



De son propre aveu, l'international français est un africain d'origine. Il voyage beaucoup et se sent bien partout. Avec son association Les tremplins, l'ancien joueur du PSG est allé plusieurs fois à la rencontre de jeunes africains pour collecter vêtements et chaussures de sport. Mais, d'une manière ou d'une autre, le joueur de la Juventus FC est toujours identifié en tant que français. D’origine angolaise par ses parents, qui ont aussi vécu en RD Congo, il défend les couleurs de la France au Mondial Russe.



Pour les sélections africaines qualifiées, il a choisi son camp. Il est pour le Sénégal, parce que Momo Diamé c'est son pote. Il est aussi pour le Maroc, parce que Mehdi Benatia, c'est son coéquipier en club."Je suis du côté de mes potes, Mehdi (Benatia) et Momo (Diamé). Je soutiens le Sénégal, parce que Momo Diamé c'est mon ami. J’espère qu’il viendra au Mondial", a-t-il dit. Le Maroc, selon lui, après l’arrivée de Mehdi Benatia, est devenu encore plus fort. "Et il me plaît. Je le soutiens", avoue le footballeur français.

Selon Matuidi, le Sénégal et le Maroc sont deux sélections très organisées, avec un type de jeu qui donne des résultats. Il espère que "ses" deux sélections "préférées" vont passer le cap du premier tour et se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe du monde.



La France l’a rendu célèbre dans le monde entier. Par une sélection en équipe A, certes. Mais huit ans après sa première apparition en Bleus, l'ancien parisien surfe sur sa notoriété acquise à côté des enfants. Il a inauguré il y a deux ans, avec son épouse, une nouvelle œuvre à sa gloire : un centre sportif pour enfants. Et se montre même davantage reconnaissant envers son continent d'origine...