Black Panther / Wakanda Forever : Marvel Studio s’offre pour une deuxième fois la sublime voix de Baaba Maal.

Le premier film a connu un succès depuis sa diffusion en 2018. Quatre ans après, Black Panther : Wakanda Forever vient en force avec un deuxième volet face à la longue attente des téléspectateurs. Un nouveau trailer officiel dans lequel l’artiste international sénégalais Baba Maal est aperçu, à visage découvert. La direction artistique du film a encore fait appel à la sublime voix du lead vocal du Dande Lenol qui est accompagné sur la bande annonce, par son percussionniste, Massamba Diop.



Marvel convie ainsi ses spectateurs et surtout les amoureux de Black Panther à un retour grandiose dans un Wakanda malheureusement meurtri par le deuil avec la disparition en 2020 de Chadwick Boseman qui interprétait le roi T’Challa. Marvel Studio s’offre une seconde fois, les services du chanteur Sénégalais qui auparavant, en février 2019, a obtenu avec son compositeur suédois Ludwig Goransson, auteur de la musique Wakanda, un Grammy Awards du Meilleur album pour une production audiovisuelle et un Oscar.



La sortie officielle de Black Panther/Wakanda Forever des studios Marvel est prévue le 11 novembre 2022 au grand bonheur du monde du cinéma et des téléspectateurs particulièrement qui verront encore Baaba Maal largement dans ses œuvres.