Bitilokho Ndiaye, directrice de la Promotion de l'économie numérique : « Les entreprises les plus diversifiées (selon les genres) sont les plus productives »

Si cela ne dépendait que de la directrice de la Promotion de l'économie numérique et du partenariat, toutes les entreprises allaient progresser vers la mixité. Et mettre des stratégies qui favorisent la progression de carrière des femmes ou leur épanouissement personnel. Bitilokho Ndiaye a rappelé mardi l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes pour la bonne santé économique du pays. C'était en marge de l’atelier pour la formation du top management sur l'intégration du genre dans le secteur postal.