Bissau: la ministre de l'Agriculture et des cadres interdits de sortie du pays

Plusieurs personnalités épinglées dans le cadre de la lutte contre la corruption, dont la ministre de l'Agriculture et le vice-président du Parti des travailleurs de Guinée-Bissau (PTG), ont été interdites de sortir du pays, a-t-on appris dans une note du ministère de l'Intérieur.



Le ministre de l'Intérieur, Botche Candé, dirigeant du PTG, a saisi le parquet et le service des migrations et frontières dans le cadre de la lutte contre la corruption et les délits économiques, pour empêcher ces personnalités de franchir la frontière, selon cette note datée du 7 février et obtenue samedi par l'AFP.



Les trois personnalités - la ministre de l'Agriculture Fatumata Djau Baldé, la directrice générale des eaux et forêts et le vice-président du PTG - sont toutes membres du PTG, aux prises actuellement à des divergences internes.



Cette décision est intervenue au moment où la ministre de l'Agriculture se trouve en mission à l'étranger.



La date de la fin du mandat du président de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo est depuis plusieurs semaines un sujet largement discuté dans ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest habitué aux turbulences politiques.