Biscuiterie / Le Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf soutient la politique infrastructurelle du gouvernement à l'école...

La commune de Biscuiterie a de nouveau, ressenti l’implication de son fils, le professeur Arona Coumba Ndoffène Diouf, dans l'action sociale, précisément l’éducation scolaire.

En effet, à l'École Biscuiterie/B, de nouvelles toilettes ont été réceptionnées ce jour, du fait de l’action conjuguée du ministère de l'Éducation nationale, des parents d'Élèves et du Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf.



Selon le ministre-conseiller, "cette infrastructure est impérative pour les enfants car, elle participera à la satisfaction de besoins élémentaires". Il a tenu d'abord à saluer l'effort découlant de la vision du chef de l'État dans son engagement à satisfaire les besoins pressants des populations. Avant d’ajouter que ces toilettes inaugurées ce matin participeront également à la lutte contre l'insalubrité et le problème d'évacuation des eaux usées.



La mobilisation des parents d'élèves n’a pas été en reste, d’autant qu’ils se sont tous investis pour que ces nouvelles toilettes voient le jour.



Après avoir salué toutes les autorités présentes, le ministre conseiller et responsable politique à Biscuiterie a aussi mis les élèves devant leurs responsabilités, en les invitant à faire bon usage de ces nouvelles infrastructures, dont ils sont les premiers bénéficiaires...