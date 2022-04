Biscuiterie / La main tendue de Macky Sall acceptée par Mohamed Djibril Wade qui engage les prémices des ‘retrouvailles libérales’

L’attribution officielle du terrain de NGB Niary Tally situé sur l’avenue Bourguiba derrière le siège de la Sicap SA dans la commune de Biscuiterie, a été l’occasion pour le maire de ladite commune de poser les jalons d’une éventuelle retrouvaille de la famille libérale. Victorieux aux dernières élections locales sous la bannière de la coalition Wallu Sénégal dans la commune de Biscuiterie, Mohamed Djibril Wade compte perpétuer sa dynamique auprès du président Macky Sall et de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il commencera d’abord par remercier l’acte qui a consisté à redonner à la commune et particulièrement à la jeunesse ce terrain qui avait été restitué auparavant par arrêté de la Cour suprême à la Sicap. « Le terrain est déjà acquis. C’est déjà un record battu par le président Macky Sall. Disons simplement merci au président Macky Sall pour cet acte de reconnaissance et d’accompagnement de la jeunesse », a lancé le maire qui avait mené ainsi que toute la commune de Biscuiterie, le combat pour retrouver cet espace de compétition, de loisirs et qui peut bien contribuer à donner à la commune pas mal d’emplois pour la jeunesse.



Mohamed Djibril Wade sur l’aspect politique se dit ainsi prêt à travailler avec le président Macky Sall qui lui a tendu la main pour que les réalisations au niveau de la commune puissent prendre les proportions escomptées. En effet, le président de la république a dépêché une délégation conduite par le ministre Augustin Tine, accompagné du ministre Abdoulaye Seydou Sow, du ministre Mor Ngom, du député Djibril War et du ministre-conseiller, Arona Coumba Ndoffène Diouf.

Pour le maire de Biscuiterie, il est important de se pencher sur le terrain qui revient à NGB Niary Tally, mais il est important de préciser que Macky Sall, n’est pas dissociable avec le président Abdoulaye Wade. « C’est un fils de Wade qui s’adresse à un autre fils d’Abdoulaye Wade. Je ne suis pas plus méritant que Macky Sall devant le fondateur du parti démocratique sénégalais. Donc, les retrouvailles de la famille libérale doivent être une réalité », a servi le responsable politique du Pds à la biscuiterie.



Pour le vainqueur libéral au cours des dernières locales à Biscuiterie, il est temps de prendre ses responsabilités. Pour Mohamed Djibril Wade, la meilleure option est de soutenir le chef de l’État sans complaisance. « Il faut que je prenne mes responsabilités. La commune de Biscuiterie a toujours donné l’exemple et va continuer à le faire. Ainsi, laissez-moi vous dire que je tends la main à Macky Sall comme il a tendu la main à Abdoulaye Wade en lui donnant le nom du Stade du Sénégal », renchérit le maire devant l’assistance et auprès des envoyés du président de la République.





Dans la foulée, Mohamed Djibril Wade, en libéral dévoué, insiste sur la réhabilitation de Karim Wade qui ne fera que faciliter le processus des retrouvailles libérales. En outre, conçoit-il, ce n’est point une condition, mais il appelle à travailler ensemble, main dans la main, pour réussir les projets et la vision du président Macky Sall qui épousent bien ceux du président Abdoulaye Wade. « Nous avons toujours travaillé pour soutenir le président de la République. Je demande à toute la commune de Biscuiterie de s’unir et de travailler avec le président parce que les chantiers à Biscuiterie et généralement au Sénégal, sont encore vastes », considère le ‘nouveau’ souteneur de Macky Sall.