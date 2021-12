Biscaye- Meurtre de sa femme : Bara N. condamné à 37 ans et deux mois de prison

La Cour provinciale de Biscaye condamné à 37 ans et deux mois Bara N. de prison pour le meurtre de sa femme, Maguette Mbeugou, qu’il maltraitait habituellement, et abandonnant les deux filles des deux mineures et leur causant des dommages psychologiques.



Bara N., d’origine sénégalaise, a assassiné sa femme de 25 ans, également sénégalaise, d’au moins 83 coups de couteau le 24 septembre 2018, au domicile familial de la rue Ollerías, à Bilbao, devant ses 2 ans -des filles âgées de 4 ans, qui sont restées seules avec le corps pendant une journée entière lorsqu’il a quitté la maison.



Un jury populaire l’a reconnu coupable des crimes cités dans un verdict approuvé à l’unanimité et sorti le 24 novembre.



Dans la sentence rendue hier mardi, selon marseillenews.net, le tribunal de Biscaye l’a condamné à 25 ans de prison pour le crime de meurtre avec circonstances aggravantes de parenté et de sexe, la privation de l’autorité parentale à l’égard de ses filles et l’interdiction de s’approcher à moins de 500 mètres. De leur domicile ou de tout lieu qu’ils fréquentent, ainsi que de communiquer avec eux par tout moyen pendant une durée de 35 ans.



Pour le crime d’abandon de mineurs le juge lui a inflige la peine de 2 ans et 6 mois, et du délit de maltraitance habituelle de sa femme, il est condamné à 1 an et 8 mois de prison, auxquels s’ajoutent deux délits d’atteintes morales à ses filles, passibles de 4 ans de prison pour chacune.



La résolution fixe également l’indemnité à 390.000 euros pour chaque fille et à 110.000 euros, pour le frère du défunt, qui a exercé les poursuites privées dans le procès et a assumé l’éducation de ses nièces.

Le conseil municipal de Bilbao et le conseil provincial de Biscaye ont également comparu au procès en tant qu’action populaire et accusation privée, respectivement.



Dans l’exposé des faits avérés, il est déterminé que le condamné a attaqué sa femme alors qu’elle dormait dans une autre pièce avec ses deux filles et que, bien qu’elle se soit réveillée et ai résisté, cela était « inutile » compte tenu de la « violence » affichée par Bara N. et sa « supériorité physique ».



Maguette Mbeugou est décédée égorgée, mais avant cette dernière coupure au cou, le mari lui a causé de nombreuses blessures avec un couteau, au moins 83 fois, selon le médecin légiste à l’audience, « afin d’augmenter sa douleur physique ».



Après avoir établi que, au moins, depuis mai 2018, il soumettait sa femme à un traitement continu de menaces, d’humiliations et d’abus économiques, la sentence indique qu’après cet événement, les deux filles, très jeunes, présentaient des conditions psychologiques, émotionnelles, cognitives et comportementales. , et même le mutisme chez l’un d’eux, avec un pronostic « incertain » ou « mauvais ».

Les deux mineurs continuent de suivre une thérapie aujourd’hui, trois ans après les événements.



Le jugement rejette les aveux atténuants, demandés par la défense de l’accusé, considérant que malgré le fait qu’il ait raconté ce qui est arrivé aux policiers lors de son arrestation, « il ne l’a pas fait de manière sincère et véridique, mais, bien au contraire, il a élaboré une version parallèle, préparé de fausses preuves pour le prouver et l’a maintenue à tout moment. »



Au cours du procès, Bara N. a reconnu avoir tué sa femme, mais a déclaré que c’était elle qui l’avait attaqué en premier et il s’était défendu, ce qui n’a été cru ni par le jury ni par le juge d’instruction.