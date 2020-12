Birkilane / Mbeuleup : Une bande de 08 malfaiteurs attaque un opérateur économique et emporte plus de 600.000F et une malette contenant des chéquiers.

Les attaques à main armée sont monnaie courante dans la région de Kaffrine. La dernière en date a eu lieu hier vers les coups de 03 heures du matin à Mbeuleup, une localité située dans le département de Birkilane. Là bas, un groupe de malfaiteurs ( 08 au total), a visité nuitamment le domicile d'un opérateur économique du nom de D. Cissé.



À bord d'un 4x4, les malfaiteurs se sont introduits dans la maison, encagoulés et détenant par devers eux des armes blanches et des armes à feu.



Après avoir rué de coups leur victime, ils ont pris la tangente en emportant une somme de plus de 600.000 Fcfa et une malette contenant des papiers administratifs et des chéquiers.



La gendarmerie a ouvert une enquête...