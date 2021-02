Birkilane : La brigade mobile des douanes de Kaolack procède à la saisie de produits pharmaceutiques d'une valeur de 500 millions de FCFA.

Dans le cadre d’un service de patrouille et d'embuscade, la brigade mobile des douanes de Kaolack, a procédé à la saisie d'un véhicule (Berlingo) transportant des produits pharmaceutiques et des produits dopants.





Cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement ayant abouti à la saisie de ces produits d'une valeur de 500 millions de FCFA.



À noter que la Douane sénégalaise s'est engagée dans la lutte contre la fraude et le crime transnational organisé d'où les nombreuses opérations de saisie...