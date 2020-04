Le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a effectué ce matin une visite dans le département de Birkelane (région de Kaffrine).



Mansour Faye s'est rendu dans les communes de Birkelane et de Ségré Gatta pour constater avec le gouverneur de région et les autres autorités administratives, le déroulement du processus de ciblage par rapport à la distribution de l'aide alimentaire.



Après quelques réunions avec les chefs de village, les maires des deux communes, les comités de quartier etc, le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a annoncé face à la presse que la distribution va démarrer dans une semaine...