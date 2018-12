Birima Mangara sur les rappels du système éducatif : " Tous les engagements pris du gouvernement ont été respectés "

En marge du vote du budget de l’éducation nationale, le ministre du budget est revenu sur les engagements que l’État avait pris, "le gouvernement du Sénégal a prévu sur une période de trois ans, à compter de l’année 2018, en plus de la dotation annuelle de 29,4 milliards, d’allouer une enveloppe d’environ 20 à 25 milliards par an soit au total 50 milliards pour les rappels, (en terme de rappel d’intégration, de validation et d’avancements) , et de permettre d'exécuter les dépenses en priorité.



Birima Mangara de dire qu’il a été ordonnancé 41,2 milliards pour le secteur de l’éducation sans tenir compte des 8 milliards au titre des cotisations …