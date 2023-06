Birame Soulèye Diop révèle : « Les parents des jeunes détenus dans les commissariats et brigades ont peur d’emmener des repas pour leurs enfants parce qu’ils auraient été menacés d’être gardés »

À l’occasion du vote de trois projets de loi concernant le ministère de la Santé, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a emboité le pas de ses collègues qui ont demandé la reprogrammation de cette séance à une date ultérieure.



Selon Birame Soulèye Diop, le moment n’est pas propice pour que les parlementaires votent des lois alors que le pays est en deuil. « Au regard de ce qui se passe dans le pays, nous avons introduit une demande pour reporter la séance prévue par l’article 75 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. On ne peut pas ne pas sentir ce qui se passe dans le pays. Les jeunes sont dans les prisons sans avocats, les parents ont peur d’emmener des repas pour leurs enfants parce qu’ils auraient été menacés d’être gardés », fait-il savoir.



En effet ce sont ces raisons refusées par les parlementaires de la majorité qui les ont poussés à bouder la séance. « Ce sont ces raisons qui nous ont poussés à demander qu’il faille ajourner la séance jusqu'à un jour meilleur parce que le cadre n’est pas approprié pour défendre cette loi. Nous avons voulu manifester notre solidarité à ces familles endeuillées et les détenus dans les commissariats et brigades de gendarmerie… », conclut Birame Soulèye Diop.