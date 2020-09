Birame Faye sur le 3e mandat : « Les opposants et les intellectuels ont soutenu que c'est légal et en phase avec le droit... »

Au cours de 'L'Entretien', le directeur général de l'Agence de Sécurité de Proximité s'est exprimé sur la question du 3ème mandat sans donner réellement sa position ou celle de son parti. "Nous avons un leader, le président de la République. Donc, il nous faut nous conformer aux exigences du parti et à ses orientations. Il faut laisser les gens faire leurs interprétations et nous concentrer sur ce mandat dans lequel nous sommes depuis mars 2019."



Hors de sa pensée et celle de son parti, il donnera l'exemple de quelques opposants et constitutionnalistes qui reconnaissent toutefois que le 3ème mandat est "légal et en phase avec le droit".



Birame Faye terminera par dire également qu'il suivra simplement ce qui sera décliné par le président de la République dans cette "histoire d'un éventuel 3e mandat".