Birahime Seck : « en supprimant le poste de Premier ministre, vous n'avez plus un régime parlementaire mais présidentiel »

Dans le cadre de sa tournée nationale, le patron du Forum civil était à Thiès pour rencontrer leurs différentes sections locales afin d'échanger avec elles sur les enjeux locaux. Lesquels, concernent la santé, l'éducation, le foncier et des ressources naturelles entre autres. Ces différentes initiatives devront leur permettre à terme, de décliner un plan d'action qui sera apprécié par les gouvernants. L'occasion a aussi été saisie par le coordinateur général du Forum civil, Birahime Seck, pour se prononcer sur les nouvelles attributions de Mahammed Boun Abdallah Dionne et se poser des questions pour l’instant sans réponses. « En supprimant le poste de Premier ministre, vous n'avez plus un régime parlementaire mais un régime présidentiel. Qui va hériter de la responsabilité dont disposait le Premier ministre au sein de l'Assemblée nationale ? Les motions de censure du parlementaire qui étaient adressées au Premier ministre vont-elles être adressées directement au Président de la République? »