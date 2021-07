Birahime Seck corrige Bougane Guèye Dany : « Le quitus fiscal n’a rien à voir avec le redressement fiscal »

Le leader de Guem Sa Bop, était à Mbacké et Touba dans le cadre de ses tournées politiques. Interpellé sur les tracasseries financières selon notre correspondant sur place, il révèle que depuis 2017, on cherche à le bousculer. Et récemment, un redressement fiscal de 2 milliards 400 millions de francs lui a été servi alors que juste après, il aurait reçu un quitus fiscal à sa demande. Une incohérence avait-il signalé.







Mais cette déclaration de Bougane a été vite rattrapée par celle du Coordonnateur du Forum Civil, Birahime Seck qui a tenu à corriger le patron de Dmedias.







« Pas d’amalgame à nouveau, le quitus fiscal n’a rien à voir avec le redressement fiscal », a-t-il d’abord précisé. Avant de poursuivre, en indiquant qu' un quitus fiscal constate la conformité de la situation d’impôts déclarés. »







Enfin, après contrôle, finira-t-il par dire, « l’administration fiscale peut déceler des dissimulations ou sous déclarations, d’où la mise sous redressement ou délivrance d’une attestation de non redressement... »