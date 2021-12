Birahime Seck à l’État du Sénégal : En ce moment, à qui doit appartenir l’autoroute à péage ?

Le coordonnateur du Forum Civil se réjouit des acquis de la renégociation de la Convention État du Sénégal / Société Eiffage de la Concession de l’autoroute de l’avenir (SECAA). Birahime Seck souligne que « les acquis sont une avancée à saluer et à magnifier par rapport à l’existant ».



Toutefois, il souligne que « ces acquis ne doivent pas nous faire oublier que la construction de l’autoroute doit faire l’objet d’audit technique, comme souhaité par le Président de la République aux premières années de son accession au pouvoir. »



Ensuite, fait-il savoir « sur les 380 milliards initialement débloqués, les 319, 2 milliards viennent de l’État du Sénégal (donc du contribuable) et non de EIFFAGE qui n’avait injecté que 61 milliards (20,8 milliards de fonds propres, le reste levé auprès d’institutions financières), sans compter l’importante assiette foncière » et de s’interroger, « en ce moment à qui doit appartenir l’autoroute ? »