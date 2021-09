Birahime Seck, Forum Civil : « La lutte contre la corruption repose sur une justice crédible et en règle… »

La sortie du président de la République sur sa détermination à combattre farouchement la corruption n’est pas passée sans réaction. Le coordonnateur exécutif du Forum Civil qui a toujours mené sa lutte citoyenne contre la corruption tient à préciser en s’adressant au chef de l’État que « la lutte contre la corruption repose fondamentalement sur une justice crédible et en règle, dans son fonctionnement, avec les dispositions légales », rappelle Birahime Seck.



Poursuivant, il interpelle le président qui est resté plus d’un an sans convoquer le conseil de la magistrature. Car fait-il savoir, « la dernière réunion du conseil de la magistrature (CSM) a été tenue le 19 mai 2020. » Dans tous ses états, Birahime Seck de regretter que « à ce stade de la législature, vous en êtes le président. Les réunions du conseil des ministres (pouvoir exécutif) ne sauraient être plus importantes que celles du CSM (pouvoir judiciaire). »



Toutefois, le Forum Civil d'interroger la législation « l’alinéa 1er de l’article 6 de la loi organique n°2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature dispose que : le conseil supérieur de la magistrature se réunit, au moins deux fois par an sur convocation de son président. » Mais ce qui met Birahime Seck dans une grosse colère, c’est qu’en 2020, il n’y a eu qu’une seule rencontre et pis en 2021, nous sommes au second semestre de l’année, toujours pas de convocation...