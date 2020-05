Birahim Seck, Forum Civil : "L'artemisia, le protocole du Prof Ndiaye et la fausse dualité ministérielle entretenue"

Depuis l’annonce de la thérapie de l’artemisia contre le covid-19 par le président de la République Malgache, un débat scientifique s’est installé. Les Africains aux Anges, l’Oms a montré son scepticisme et le professeur Daouda Ndiaye, chef du département d’infectiologie de la faculté de Médecin à l’université Cheikh Anta Diop avait fait une sortie pour remettre en cause cette thérapie. Une sortie qui avait ébahi plus d’un. Le chef de l’Etat convaincu de la tisane thérapeutique proposée par son homologue malgache a fait une commande pour essayer cette thérapie. Un essai qui a certainement porté ses fruits car le président de la République a mis en place un comité qui va diligenter la mise en place progressive et l’utilisation de cette tisane dans le traitement de la maladie. Ironie du sort, ce comité est diligenté par «ce professeur» qui avait rejeté ex nihilo cette tisane dans la thérapie de la pandémie. Une nomination que Birahim Seck du Forum du justiciable se demande alors que la thérapie proposée par le professeur Raoult et administrée par le professeur Seydi a fait ses résultats. En plus, il résume qu’ « il se pose un réel problème d'éthique, de concurrence souterraine entretenue ou pire d'une tentative de déconstruire le travail apprécié jusque-là fait par l'équipe de Seydi ».