Bilan provisoire de l'incendie au marché central de Kaolack : 83 cantines touchées... Des centaines de commerçants impactés.

On en sait un peu plus sur les dégâts matériels causés par l'incendie qui s'est produit hier nuit au marché central de Kaolack. Selon le préfet de Kaolack, Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw, 83 cantines sont parties en fumée mais aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée au cours de ce sinistre.



Et selon les autres informations glanées auprès des travailleurs dudit marché, des centaines de commerçants sont directement impactés. Ce soir, aux environs de 17 heures, les sapeurs pompiers étaient encore sur les lieux du sinistre pour éteindre les débris de bois qui dégageaient encore de la fumée...