Bilan de l'accident à " Allou Kagne: 1 décès, 8 blessés graves et 16 blessés légers

On en sait un peu plus sur l'accident survenu hier soir à hauteur de allou Kagne impliquant un car " Ndiaga-ndiaye".



En effet, le bilan définitif fait état de 25 victimes dont 1 mort, 8 blessés graves et 16 blessés légers.



Ainsi, après que l'une de ses lames arrières s'est brusquement détachée au milieu de la route, le car, ayant perdu l'équilibre, a finalement fini sa course dans un ravin.