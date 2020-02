Bilan d'étape du CNG : Près de 2.737 lutteurs licenciés, avec 47 promoteurs et 21 managers officiellement enregistrés

Le comité national de gestion de la lutte (CNG) s’est réuni ce lundi 24 février à la maison de la presse. Une réunion du comité directeur présidée par le président Alioune Sarr, en présence de certains membres du bureau dont le vice-président chargé de la communication, Thierno Ka, ainsi que du conseiller auprès du CNG, Mohamed Ndao «Tyson».



L’objectif de cette rencontre avec la presse nationale étant d’établir un bilan d’étape décliné par le docteur Alioune Sarr qui a fait le point sur la situation des lutteurs, promoteurs et managers licenciés et officiellement enregistrés.

C’est ainsi que 21 Promoteurs ont décroché leurs licences dans la catégorie de la lutte avec frappe.

Pour ce qui est de la lutte sans frappe 26 promoteurs ont été licenciés. Enfin, 21 managers de lutteurs ont valablement reçu leur permis d’exercer.



Avec un chiffre revu à la baisse, les lutteurs licenciés s’élèvent au nombre de 2.737 au total. 2037 sont dans la lutte avec frappe, 665 dans la lutte sans frappe et 35 lutteurs olympiques. À cela s’ajoutent les 154 lutteurs émanant de diverses associations affiliées au CNG. « Nous sommes loin des 8.000 licenciés annoncés par les non-initiés », déclarera le président du CNG.



En outre, les dates des prochaines réunions du comité directeur du CNG ont été dévoilées. Il s’agit du 29 février, du 25 avril à l’arène nationale. Et, du 25 juillet date de l’assemblée générale d’information prévue le 8 Août 2020. Alioune Sarr de relever que la « Nuit de la lutte » initialement prévue le 22 Août 2020 à Dakar, reste à être confirmée.



Championnats d’Afrique d’Alger 4 au 9 février, début mars TQO JO 2020



Enfin, le très attendu Drapeau du chef de l’Etat devrait se dérouler du 5 au 7 juin à Kaolack. Au moment où le tournoi « CEDEAO » est en attente de confirmation, soulignera Alioune Sarr à l’énoncée de ce bilan d’étape. Interrogé sur son avenir à la tête du CNG, avec son mandat qui arrive bientôt à terme, il a préféré maintenir le voile…