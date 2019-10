Bilan à mi-parcours de la commission politique du Dialogue national : Un consensus trouvé pour le report des élections locales du 1er Décembre.

La Commission politique du Dialogue national a, au cours de sa réunion du 1er octobre 2019, procédé à l’établissement d’un bilan à mi-parcours de ses travaux. Il ressort de ce bilan qu’il existe, à ce jour, des points sur lesquels un consensus a été acquis et d’autres qui continuent à faire l’objet de discussions.



Les points de consensus sont les suivants :



 Report des élections locales du 1er décembre 2019 ;



 Audit du fichier électoral par un Cabinet indépendant ;



 Evaluation du processus électoral, de la refonte partielle de 2016 à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle de 2019 (prévue sur une période de 6 mois) par un Cabinet indépendant ;



 Election des Conseillers municipaux et départementaux au suffrage universel direct de même que le Maire et le Président de conseil départemental, tête de liste majoritaire ;



 Harmonisation du pourcentage de répartition des sièges pour les élections départementales avec celui des élections municipales (45% au scrutin de liste majoritaire et 55% au scrutin de liste proportionnelle) ;



 Projet de règlement intérieur de Conseil pour le bon fonctionnement des Conseils municipaux et départementaux à soumettre aux élus locaux ;



 Restauration de la liste proportionnelle de Ville ;



 Accord sur l’élection de la tête de liste proportionnelle comme Maire de Ville (55% sur la liste proportionnelle) et 45% issus des conseillers élus sur les listes majoritaires des communes constitutives de la Ville ;



Obligation de présenter deux listes aux élections départementales (liste majoritaire et liste proportionnelle).



Les points déjà abordés et qui continuent à faire l’objet de discussions sont les suivants:



- Election des Adjoints au Maire, des Vice-présidents et des Secrétaires élus des Conseils départementaux ;

- Bulletin unique ;

- Caution ;

- Parrainage ;

- Vacance et suppléance.



La commission politique évoquera, par ailleurs, les autres thèmes de discussion qu’elle a déjà arrêtés et sur lesquels le débat n’est pas encore ouvert.



Elle informera l’opinion publique de l’évolution de ses travaux.



Fait à Dakar, le mercredi 02 octobre 2019



Le Président de la Commission cellulaire

Le Général Mamadou NIANG