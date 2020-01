Bilan PSE 2019 / La phase 2, un succès avéré : « Il n'y a aucun doute, nous sommes en train de voguer vers l'émergence » (Cheikh Kanté)

À l’issue des travaux de la revue annuelle de l'exécution des projets et reformes phares du PSE, le bilan se révèle positif. Selon Cheikh Kanté, le ministre chargé du suivi du PSE, les facteurs sous-jacents aux performances enregistrées par les structures d'exécution sont proposés et partagés avec les acteurs du Plan Sénégal Émergent et les solutions efficientes sont proposées pour éliminer les problèmes critiques identifiés. Le Sénégal a placé le secteur privé au cœur de la phase 2 du PSE. Ainsi démontrant toute sa confiance dans le savoir faire et l'engagement de ce secteur, Amadou Hott, le ministre de l'économie du Plan et de la Coopération, de préciser que cette deuxième phase est adossée à un programme ambitieux de réformes et de projets stratégiques à fort impact socio-économique, mature, rentable et attractif. Sur ce, une nouvelle stratégie de développement du secteur privé sera finalisée, mais également une révision de la loi 2014 sur les PPP, afin d'avoir une meilleure implication du secteur privé national concernant les financements des projets mais également dans la réalisation des PPP.

Il rajoute que pour mener à bien ces politiques, il faudra mobilier plus de ressources. Des ressources intérieures et des soutiens des partenaires au développement. Pour une bonne exécution de la phase 2 du PSE...