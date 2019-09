Bilan Financier de la CAN 2019 / La FSF annonce un surplus de près de 1 411 000 000 de F CFA

Le Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’est réuni le mercredi 4 septembre 2019 à son siège sous la présidence de Me Augustin Senghor. Au cours d’une réunion technique, plusieurs sujets ont été développés, notamment du bilan de la CAN 2019 en présence de tous les fédéraux, renseigne un communiqué de la Fédération sénégalaise de football.



Au terme d’un débat jugé fructueux, le Comité Exécutif s’est félicité des brillants résultats obtenus par l’Equipe Nationale.



D’après le communiqué parvenu par la Fsf, lesdits résultats ont pu se réaliser grâce à une bonne organisation, un engagement et la solidarité sans faille de tous les acteurs et aux moyens dégagés par l’Etat et la FSF sans oublier la parfaite collaboration entre la Tutelle, le ministère des sports et la fédération.



Le sélectionneur Aliou Cissé a été aussi accalmé durant cette réunion grâce à « la constance des bons résultats depuis qu’il est à la tête de l’Equipe ». Le Comité Exécutif salue aussi l’investissement total et la discipline dont les joueurs ont fait montre durant toute la compétition.



Par ailleurs, le Président de la commission des finances a présenté un rapport détaillé sur le bilan financier de la campagne retraçant les recettes et les dépenses de la FSF : Recettes totales : 1 964 581 036 F CFA

Dépenses totales : 553 750 034

Soit un solde positif de : 1 410 831 003.