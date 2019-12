Bilan Cop 25 : « Les résultats restent en deçà de nos attentes…mais le travail doit se poursuivre pour plus d’ambitieux résultats »

Les résultats acquis lors de la COP 25 « restent en deçà des attentes », a indiqué le ministre de l’environnement et du développement durable (MEDD) Abdou Karim Sall, qui a par ailleurs indiqué que « le travail doit se poursuivre pour des résultats plus ambitieux lors de la prochaine COP à Glasgow. Il présidait ce matin l’atelier de restitution de la participation du Sénégal à cette conférence des Nations Unies sur le Climat. Le ministre qui a magnifié la participation de notre pays à la COP, a ainsi invité les experts pour finir, « à maintenir le cap et à se projeter vers les chantiers prioritaires »