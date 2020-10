Bilan Année Scolaire 2020/Perspectives 2021 : « Une réforme qui va alléger le programme s’impose. Nous ne devons plus enseigner comme il y’a 50 ans. » ( Abdou Faty / SELS authentique)

L'année scolaire 2019-2020 a été une année sabbatique chez les syndicalistes de l’enseignement. Il n’y pas eu de grève. Mais c’était une année troublée par la Covid-19, selon Abdou Faty, le Secrétaire Général du SELS/A. « C'était une année très difficile. On a du fermer les écoles durant des mois. Par la suite les élèves en classe d'examen ont dû regagner les classes. Les enseignants se sont sacrifiés malgré le contexte difficile. Ils ont été même victimes de stigmatisation et certains sont tombés malades. Mais il y’a eu un sursaut communautaire. Les parents, les élèves, les enseignants ont tout fait pour avoir ces résultats qui sont une réussite », a-t-il ajouté. Ainsi ceux qui jettent le discrédit sur ces résultats offensent tous les acteurs qui ont tout donné pour la réussite de cette année scolaire malgré le contexte particulier, selon toujours M. Faty.



Concernant les perspectives de l’année 2020-2021 qui s’annonce déjà, les acteurs de l’éducation nationale sont à pied d’œuvre pour tracer une feuille de route car la pandémie est toujours là et plus de 3 millions d'élèves qui sont dans les classes intermédiaires doivent regagner l'école. Selon le SG de SELS/Authentique, « on était à Saly , dans le cadre d’un atelier de partage. Nous pensons qu’on doit développer systématiquement les dispositifs mis en place durant le confinement, avoir beaucoup de canaux pour apprendre à la maison. Nous ne devons plus enseigner comme ii y’a 5O ans. Il faut se conformer à la réalité. Pour la prochaine rentrée des classes on va vers des difficultés. Dans les régions périphériques le problème peut ne pas se poser parce qu’il y’a pas de classes pléthoriques. Mais dans les centres urbains il y’a des classes multigrades, des centaines d’élèves. Qu’est-ce que nous devons faire pour le respect des mesures barrières ? C’est le grand défi! »



Un nouveau protocole sanitaire verra le jour pour la prise en charge de ces préoccupations. Mais les méthodes utilisées qui ont abouti à ces résultats montrent forcément qu’une réforme du système éducatif qui va alléger le programme s’impose, selon toujours Abdou Faty, le SG de SELS /A. C’était lors d’une interview accordée à Dakaractu...