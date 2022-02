Bijoutier retrouvé mort à Cambérène : Ce qui a perdu le premier suspect.

Ce mardi 15 février, les policiers ont fait une découverte effroyable à Cambérène, non loin de la VDN prolongée. Le corps sans vie d’un homme identifié sous le nom de Ndongo Guèye et domicilié à Pikine Tally Bou Bess, a été retrouvé dans un véhicule de marque Toyota.



Vendeur de bijoux de son état, la victime avait disparu depuis dimanche dernier. Mais selon nos informations, il avait dit à un de ses amis qu’il devait se rendre chez son collègue B. Th. Nos informateurs nous confient que Ndongo Guèye devait voyager ce mardi 15 février dans le cadre de ses activités professionnelles.



N’ayant pas de ses nouvelles, ses proches se sont inquiétés et après une première tentative de le retrouver qui s’est révélée sans résultats, ont alerté la police. C’est sur ces entrefaites que la recherche est lancée avec le concours des membres de la famille. En pareilles circonstances, il est de coutume que les enquêteurs ratissent large et entendent l’entourage de la victime.



Il s’est trouvé que lors de l’audition de ces derniers, le suspect-un collaborateur de Ndongo Guèye et non un simple client-, qui a participé à la recherche a fourni des réponses qui ne cadrent pas avec les faits. Par exemple, B. Th. a allégué s’être couché le dimanche à 21 heures.



Vérification faite par la police, cette affirmation s’est révélée fausse. Son téléphone a borné le dimanche vers 02 heures du matin à la plage de Cambérène où la victime a été retrouvée dans sa voiture et dans des conditions indescriptibles ce mardi 15 février par la police. C’était assez suffisant pour lui passer les menottes et le placer en garde à vue en attendant l’évolution de l’enquête confiée à la Sureté urbaine. Il appartient désormais aux hommes du commissaire Bara Sangharé d’élucider cette affaire qui émeut tout le pays...