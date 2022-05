Bignona : Restitution officielle des clés des écoles : « Une trahison historique se répond par un acte historique » (Syndicaliste Sels)

Comme annoncé hier, les enseignants du département de Bignona ont joint l’acte à la parole. Réunis au siège du Sels de la section de Bignona, ils ont procédé à la restitution des clés ce lundi 30 mai 2022. Face à la presse, Yankhoba Badji a remis les clés aux représentants.

« L’État nous a causé une trahison historique. Comme c’est une trahison historique, nous avons décidé de répondre par un acte très fort en même temps historique en rendant les clés à la société civile, aux parents d’élèves et aux élèves. Maintenant leur responsabilité est engagée. À eux de tout faire pour sauver l’année scolaire en exigeant de l’État qu'il respecte ses engagements. On n’attend que notre dû sans quoi, on ne retourne pas dans les classes. Nous faisons cet acte malgré notre volonté. C’est l’école notre raison d’être. Mais face à cette attitude, on ne peut que faire ça », souligne le syndicaliste.

Revenant sur la rencontre de ce lundi après-midi, Yankhoba Badji exhorte les syndicats nationaux à ne pas discuter les acquis. « Il ne s’agit pas d’une autre négociation. Les enseignants attendent que le virement de leurs salaires soit intégral. Rien d'autre que ça. Nous demandons à nos responsables syndicaux de répondre, mais cela ne remet rien en cause », conclura le syndicaliste.