Bignona / Lutte contre le Covid-19 : Le Président du Conseil départemental équipe le corps médical.

Le président du Conseil départemental de Bignona a remis au médecin-chef du district sanitaire de Bignona un important lot d’équipement médical ce samedi. Mamina Camara était accompagné du préfet du département de Bignona et des différentes autorités administratives et médicales pour la remise du don.



Il revient ici sur la nature du don sans pour autant donner en détail le montant total. «Nous avons opté pour la prévention. Nous sommes avec le personnel médical qui a exprimé le besoin d’avoir des équipements nécessaires pour combattre le covid-19. Nous leur avons donné des combinaisons, des masques et d’autres équipements nécessaires pour permettre au corps médical de travailler. Tous les postes de santé du département de Bignona seront dotés d’équipements », souligne Mamina Camara.



Un don qui sera distribué aux différents districts que compte le grand département de Bignona et aussi les postes de santé. Pour joindre l’acte à la parole, Mamina Camara a donné un important lot de vivres aux familles démunies. Une manière pour lui d’emboîter le pas au président de la République qui a procédé hier au lancement du convoyage de l’aide en direction des populations impactées sur l’étendue du territoire.