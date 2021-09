Bignona / Le chavirement d’une pirogue fait deux morts aux alentours de l’île de Kouba.

Deux filles ont trouvé la mort et six blessés dans le chavironnement d’une pirogue sur le bras de fleuve de la Casamance aux alentours de l’île de Kouba, dans les îles du Blisse Cassa. L’accident a lieu tôt le matin alors que la pirogue transportait les joueurs et certains supporters de l’équipe de Kerewane en partance de Kafountine pour jouer les demi-finales des phases départementales de Bignona.