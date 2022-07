Bignona / La réplique de Mimi à Sonko : « Nous sommes tous des casamançais et tous les casamançais sont des Sénégalais... »

La tête de liste nationale de BBY a attendu l'étape de Sédhiou et Bignona pour apporter la réplique au leader de Pastef qui avait soutenu récemment que Macky Sall n'accorde pas trop d'importance à la Casamance.



À Bignona ce mardi, un peu tard dans l'après-midi dans le cadre de la dixième journée de campagne électorale à l'intérieur du pays, Mme Aminata Touré a exprimé sa fierté aux populations de la Casamance. "Je salue ici les femmes de Bignona et à travers elles, je salue les femmes de la Casamance. Ici nous savons que les femmes sont braves. Des femmes dégourdies à la tâche au quotidien, de Casamance à Dakar", a lancé Aminata Touré.



Poursuivant son propos, Aminata Touré clame toute son appartenance au peuple de la Casamance. "Cette mobilisation que nous avons vue ici à Bignona nous rassure. Aujourd'hui nous sommes en Casamance. Nous sommes tous des casamançais et tous les casamançais sont des sénégalais. C'est ça la réalité. Nos parents sont ici dans ce territoire et nous partageons tous l'hospitalité. Nous avons tous la fierté des casamançais et des casamançaises", conclut Aminata Touré dans un discours fortement acclamé par les militants venus nombreux prendre part au meeting départemental de Bignona.



Après cette étape, le cortège filera droit sur Ziguinchor où est prévu un grand rassemblement...