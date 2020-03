Bignona : La douane fait une importante saisie et dévoile le record de 2019.

Les soldats de l’économie de la zone sud ont fait une belle opération mardi. C’est une importante saisie de marchandise frauduleusement acquise dans le périmètre de la zone de Sility, dernier village du Sénégal en partance vers Banjul dans le vaste département de Bignona. C’est plus d’une centaine de sacs de riz, 24 bidons de 20 litres d’huile, de la cigarette, des couches pour bébés, des bonbons, treize sacs d’oignon, plus d’une dizaine de sacs de sucre en poudre. Les contrebandiers ont contourné le poste de Sility.



«Le poste de Sility a une mission de liquidation des recettes douanières et une mission de surveillance. Cette saisie est le résultat de la surveillance et côté liquidation aussi au niveau du poste, tout se passe bien parce courant l’année 2019, pour la première fois, le poste a dépassé la barre des 200 millions », souffle le lieutenant-Colonel Abdoulaye Diallo, chef de la subdivision des Douanes de Ziguinchor.