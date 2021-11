Bignona - Inauguration nano-crédit, le préfet adoube la DER/FJ : « Ce que vous êtes en train de faire aura une répercussion sur tous les axes du PSE »

Le préfet de Bignona, Babacar Ndiaye, n'a pas manqué de féliciter le ministre délégué à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), Papa Amadou Sarr, qui a procédé à l'inauguration, ce samedi, d'un bureau de nano-crédit dans ladite localité. "Ce que vous êtes en train de faire aura une répercussion sur tous les axes du PSE... Cela contribue de manière extraordinaire au développement du Sénégal", a témoigné le préfet en présence du maire de Bignona, Mamadou Lamine Keïta.



Enthousiaste et reconnaissant, ce dernier à également salué la convention signée entre la DER et sa commune : "Le nano-crédit répond à un besoin réel" d'après lui. À titre illustratif, le programme nano-crédit a déjà permis à 419 bénéficiaires de se voir allouer des crédits à hauteur de 21 millions francs CFA en deux mois. Des impacts socio-économiques sur le quotidien des femmes et des jeunes du département de Bignona qui, selon les chiffres fournis par le préfet, sont au nombre de 2.000 et quelques bénéficiaires et plus de 60 millions de francs CFA débloqués.



Le délégué général, lors de son allocution, a annoncé une série de mesures destinées à faciliter davantage l'accès au crédit. Il s'agit du déplafonnement de la ligne de crédit dans le cadre du programme nano-crédit qui pourrait aller jusqu'à 500.000 Francs CFA au lieu de 300.000 FCFA. Par ailleurs, le délai de remboursement devrait également être rallongé d'ici le mois de décembre 2021 à janvier 2022.



Rien que dans la zone de Kafountine, 824 demandeurs ont vu leurs requêtes acceptées et financées pour un coût global de 45 millions FCFA. D'après les données transmises par Papa Amadou Sarr, une somme globale de près de 2.6 milliards FCFA a déjà été mise à la disposition des populations du département de Bignona, depuis deux à trois années...