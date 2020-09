Bfem 2020 : Une régression de 10 028 candidats, des centres installés en Gambie et à Djida.

L’examen du brevet d'études moyennes (Bfem) a démarré ce lundi 14 septembre 2020 sur l'ensemble du Sénégal.



Cette année-ci, 178 992 élèves, dont 101 353 filles (soit 56,62%), contre 189 020 élèves en 2019 sont candidats, soit une régression de 10 028 candidats. Ils sont répartis dans 1 086 centres abritant 1 208 jurys selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale.



En plus du Sénégal, des centres ont été préparés en Gambie et à Djiddah a informe le directeur des examens et concours, Amadou Mactar Ndiaye.