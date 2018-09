‘’Between Bonn and Dakar’’ : Quand l’élève de Moussa Sène Absa et de Mouhamadou Mbaye ‘’Zulu’’ se lance dans un voyage artistique pour parler des valeurs africaines.

Le public allemand de Bonn a eu droit à une exposition des œuvres d’art du plasticien Ngagne Maleine Sène ‘’ Taaw Séne’’. Sur ses toiles on peut reconnaître facilement la touche de son papa Moussa Sène Absa et celle de son maître ‘’Zulu Mbaye’’.

Après la Belgique, l’artiste voyage avec ses toiles pour partager sa philosophie de la culture et cette fois, c’est en Allemagne qu'il accroche ses œuvres.

Après son Sénégal natal, Ngagne Maleine Sène veut marquer de son empreinte la scène internationale. De l'Allemagne à la France en passant par la Belgique, les expositions se suivent et partout où il est passé, les hommes de culture approuvent son travail. L'artiste s'inspire de la philosophie Baay Faal prônée par son guide spirituel Mame Cheikh Ibrahima Fall qui demeure son maitre à penser. Toute son oeuvre s'inspire de sa pensée et de sa doctrine fondée sur le culte du travail, l'altruisme et la soumission totale.

" La calebasse qui apparait dans mes oeuvres, elle est non seulement un objet d'art mais aussi un objet symbolique voir sacré dans les sociétés africaines anciennes. "La présence des deux ou trois bandes sur mes toiles représentent les rapports entre les individus ce qui témoigne de la volonté de l'artiste à communier avec ses prochains.

Le jaune, le rouge, le bleu et avec de petites retouches à l’aide de la couleur orange lui ont permis de matérialiser sa vision artistique. Des couleurs chaudes très présentes sur ses toiles et qui reflètent aussi l’enfance et le vécu...