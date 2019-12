Best African Football Player 2019 : Matar Ba a présenté le trophée remporté par Sadio Mané

Sadio Mané vient de remporter le prix « The best African football player » de l’année 2019. Ce trophée est décerné par l’Union des confédérations sportives africaines qui regroupe plusieurs disciplines.



Un trophée remporté à l’issue d’un vote incluant 52 pays membres. C’est ainsi que l’international Sénégalais de Liverpool a été choisi comme le meilleur footballeur du continent de l’année 2019.



Et c’est le ministre des sports Sénégalais, Matar Ba, qui a présenté le trophée ce jeudi, à la presse sénégalaise. « Aujourd’hui, c’est l’Afrique tout entière, l’ensemble des dirigeants africains qui décernent un trophée comme le ballon d’or africain à Sadio Mané. Nous pouvons être sûrs qu’il n’y a pas de parti pris. Ils se sont basés sur les performances des uns et des autres », s’est réjoui Matar Ba.



Un bon début pour Mané, en attendant le ballon d’or Africain qui sera décerné le 7 janvier prochain en Egypte.