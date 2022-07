Bëss Du Niak dans BBY : Aïda Niang pas en phase, réaffirme son ancrage dans l’opposition.

Malgré le choix de Bëss Du Niak de soutenir la coalition Benno Bokk Yakaar aux élections législatives, des responsables et militants n’ont pas voulu suivre la dynamique d’adhésion. Une des responsables, Aïda Niang, fait partie de ce lot qui donne les raisons de son option de rester dans l’opposition.



« Bëss Du Niak étant un grand parti politique souverain, sa décision de quitter la coalition Yewwi Askan Wi peut donc s’expliquer. Par contre, celle de rejoindre BBY ne m’a pas semblé conforme aux positions et postures des combats que nous menons depuis des années pour un autre Sénégal », a écrit la militante de la cause de la gauche sur sa page facebook. Aïda Niang, de par son devoir face à l’histoire et ses convictions politiques qui l’ont retenues dans le parti depuis des années, considère inopportune cette décision de rejoindre la masse et de s’allier à la coalition présidentielle.



« Face à l’histoire et à ma vision de la politique, je suis au regret de ne pas agréer cette décision du parti de rejoindre BBY. Je choisis de le dire publiquement afin que nul n'en ignore. Ceci entre dans le cadre de mon droit à me tracer une voie en parfait accord avec mes convictions idéologiques de gauche et ma posture de combattante des droits de la femme et des valeurs inculquées par un père qui de là-haut ne me pardonnerait aucun compromis ou compromission sur mes convictions. De ce fait, je choisis de rester dans l'opposition », réitère-t-elle en remerciant la personne morale de Bës Du Ñaak, Serigne Mansour Sy du succès dans ses combats politiques.