Besoins et compétitivité des entreprises africaines dans le secteur économique : La CAVIE à Dakar pour faire le point avec les États généraux de l’intelligence économique.

La perception de la valeur de l’intelligence économique et l’urgence de gagner les batailles autour des enjeux également économiques sont les raisons fondamentales qui ont permis au Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE) de se réunir les 29 et 30 avril 2019 à Dakar. Dès lors, ce centre se veut comme un facteur réussissant le pari de transformation de l’Afrique car, il est donc clair pour la CAVIE qu’il est difficile d’encadrer l’environnement opérationnel sans se doter des moyens nécessaires qui doivent émaner des compétences et potentialités africaines. Cependant, l’intelligence économique africaine, connaissant un niveau relativement élevé demande un processus collectif et inclusif répondant aux normes scientifiques et commerciales auxquelles les africains sont confrontés. Pour le Dg de l’Onas qui était par ailleurs présent à cette rencontre, « un travail pédagogique doit être fait et mettre à la disposition de chaque État, un appareil chargé de sensibiliser les ressources nécessaires et de s’informer des réalités des entreprises. De là, une compétitivité et la mise en valeur des entreprises permettront à l’intelligence économique africaine d’être perçue comme le socle déclenchant le développement.