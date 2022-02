Bertrand Traoré : « J’espère que le Sénégal va remporter ce trophée... »

Malgré la défaite subie par le Burkina Faso (3-1) contre le Sénégal, le capitaine des Étalons, Bertrand Traoré, est resté bon joueur. Réagissant à chaud, il est revenu sur les temps forts de la demi-finale qui fut extrêmement disputée sur le terrain du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.



"On savait que ça allait être une demi-finale difficile. Le Sénégal c’est quand même une grande équipe qui a de grands joueurs qui savent gérer ce genre de match. On est évidemment déçu parce qu’on voulait jouer cette finale-là. En 2017, on avait été sorti en demi-finale et cette année on voulait aller en finale. J’espère que le Sénégal va remporter ce trophée."



Une belle prière formulée à l'endroit des Lions de la Téranga qui, après l'échec de l'édition de la CAN Égypte 2019, vont encore tenter de remporter leur première Coupe d'Afrique de football.