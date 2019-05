Bernard Zuppinger, Directeur IFGU : "Nous ne sommes pas en concurrence avec les universités Anglophones"

Les universités anglaises seraient plus performantes que les universités francophones. C'est ce que prétendent beaucoup d'études réalisées sur la performance des universités africaines. Mais le Directeur de l'Institut de la Francophonie pour la Gouvernance universitaire (IFGU) n'est pas de cet avis. Co-présidant le lancement de l'atelier destiné aux secrétaires généraux des Universités et instituts de recherches, Bernard Zuppinger a affirmé qu'il est difficile d'avoir des critères d'évaluation pour comparer les universités francophones et anglophones.

S'interdisant d'entrer dans le fond de ce débat, le Directeur de l'IFGU tient à relever que l'Agence universitaire de la francophonie vise à fédérer les forces francophones dans le domaine de la gouvernance. “Donc, nous avons vocation à travailler avec les universités francophones...” avoue-t-il non sans préciser qu'ils sont “amenés à travailler dans cet espace francophone” mais qu'en vérité, “ce n'est pas une concurrence” avec les universités anglophones avec lesquelles l'Agence collabore.