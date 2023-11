Berlin / Macky Sall à la réunion du « Compact G20 » : La cherté du crédit en question

Le chef de l’État a pris part ce mardi à Berlin à la réunion du « Compact G20 » sur la coopération avec l’Afrique. Le président Macky Sall a évoqué la cherté du crédit comme contrainte liée à l’investissement en Afrique. En saluant l’initiative allemande, le chef de l’État est revenu sur les potentialités du continent.



Alors que le continent Africain se remet à peine de la pandémie de Covid-19, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et d’autres facteurs déstabilisant perturbent davantage l'économie mondiale. Confrontés à cette conjoncture, les pays africains peinent à attirer des investissements et à créer des emplois. Les changements climatiques se font également sentir dans toute l'Afrique. Ainsi, le continent est particulièrement vulnérable aux effets des changements climatiques, tels que les phénomènes météorologiques extrêmes, l'élévation du niveau de la mer, etc...