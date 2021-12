Bercy Saloum : Le concert de Sidy Diop aura finalement lieu le 08 janvier 2022.

Le concert de Sidy Diop aura finalement lieu le 08 janvier prochain.



Le comité d'organisation a pris cette décision suite à l'interdiction du préfet de Kaolack pour non respect du délai de dépôt, mais également pour parer à toute menace de troubles à l'ordre public.



Face à la presse, la porte-parole du jour du nom de Fifita, a indiqué que l'organisation des deux concerts le même jour n'est rien d'autre qu'une coïncidence et que l'artiste avait déjà organisé un Bercy Dakar. Le Bercy Saloum, selon elle, est dans l'agenda de ce dernier qui compte faire une tournée nationale.



Le comité d'organisation dudit concert a balayé d'un revers de main toutes tentatives de saboter et de provoquer un quelconque trouble à l’ordre public. Ledit comité dit être toutefois en phase avec la décision du préfet et prend date pour un nouveau rendez-vous...